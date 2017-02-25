موراي وفيدرر يخوضان مباراة استعراضية على الشاطئ

دبي (الاتحاد)

أمضى المصنف الأول على العالم البريطاني آندي موراي، ونجم التنس السويسري روجيه فيدرر بطل تنس دبي 7 مرات، أوقاتاً ممتعة على شاطئ فندق جميرا النسيم بدبي مقابل برج العرب، وذلك قبيل بدء حملتهما للفوز بلقب النسخة 25 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تنطلق بعد غد.

واستقطع النجمان وقتاً من تدريباتهما المكثفة لأخذ قسط من الراحة، وخوض مباراة استعراضية تولى التحكيم فيها مدير البطولة صلاح تهلك.

وأبدى فيدرر سعادته بالعودة إلى دبي للمشاركة في واحدة من البطولات المفضلة لديه، حيث قال: أتطلع بشغف لبدء المنافسة في دبي التي تحتفي بالذكرى الـ25 للبطولة، وجميل أن أكون جزءاً من هذا الاحتفال، إذ أمضيت سنوات رائعة في دبي، وأردت أن أكون على أتم استعداد لخوض المنافسة، ولهذا قررت الحضور مبكراً هذا العام. اللاعبون يحبون هذه البطولة كثيراً، نظراً لتنظيمها الجيد وجمهورها الرائع، وأجواء المكان المريحة وقرب الفندق من ستاد التنس، وما قمنا به بداية طيبة للاحتفاء بالذكرى الـ25 للحدث.

من جانبه، قال بطل الأولمبياد آندي موراي، الحائز لقب بطولتي ويمبلدون والدورة الختامية لمحترفي التنس: «قضينا أوقاتاً ممتعة على الشاطئ، ولم يسبق لي أن قمت بذلك، كانت بداية جيدة، أحب القدوم إلى دبي، وسبق أن شاركت في بطولتها مرات عدة، أشعر بالارتياح بعد الاستراحة الطويلة التي أخذتها منذ بطولة أستراليا المفتوحة وأتطلع للمنافسة مجدداً».

يذكر أن بطولة الرجال تقام من الاثنين المقبل وحتى 4 مارس، ويشارك فيها، إلى جانب موراي وفيدرر كوكبة من نجوم التنس أمثال المصنف الثالث ستان فافرينكا، حامل لقب دبي والفائز بثلاثة من ألقاب البطولات الأربع الكبرى، وتوماس بيرديتش وجيل مونفيس.