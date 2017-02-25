4 أسباب وراء تراجع شعبية تنس السيدات

مراد المصري (الاتحاد)
لم يكن الحضور الجماهير على القدر المأمول في منافسات البطولة، وذلك في ظاهرة باتت مصاحبة لرياضة التنس للسيدات بشكل عام حول العالم في السنوات الماضية، وذلك لعدة أسباب مختلفة، منها 4 رئيسة، ساهمت في هذا الأمر.
ويبدو السبب الأول، متمثلاً في غياب البطلات عن الساحة خلال السنوات الماضية التي لا توجد فيها أسماء تتنافس بمستوى مرتفع كما هو الحال سابقا، حيث تتعدد الأسماء التي تبدو متشابهة للجماهير دون تأثير عليهم، حيث كانت الساحة تضم العديد من اللاعبات المميزات سابقاً، والأساطير اللواتي اجتمعن على الساحة، تحديداً في تسعينيات القرن الماضي، ومطلع الألفية الجديدة، ثم بدأن بالاندثار تدريجيا، ومنهم: البلجيكية جاستن هينان المتوجة بلقب دبي 4 مرات، الألمانية شتيفي جراف المتوجة بـ107 ألقاب في مسيرتها، منها 22 لقبا في البطولات الكبرى، السويسرية مارتينا هينجيز بطلة النسخة الأولى لبطولة دبي، الأميركية مونيكا سيليش الحاصلة على 53 لقبا في مسيرتها، و9 ألقاب كبرى، ووصيفة نسخة عام 2003 في دبي.
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ويظهر السبب الثالث، أن البطولة في النسخة الحالية تقام بنظام التصنيف الأكبر، وبالتالي انطلاق الأدوار من دور الـ64، وهو ما يعني انتظار عدة أيام قبل انطلاق المواجهات القوية فنياً، حيث شهدت الأيام الماضية مباريات لا تحظى باهتمام كبير كما سيكون الوضع في الأدوار المتقدمة.
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وحذر كيفن ميتشيل المدير التنفيذي السابق للاتحاد البريطاني للتنس، في حديثه لصحيفة الجارديان، من تراجع أعداد ممارسي لعبة التنس والجماهير المتابعة لها وقال: يجب أن نعترف أن اللعبة لا تنمو حالياً، وبالعكس، هناك تراجع في أعداد الممارسين لها والجماهير، يجب أن يتم العودة لاستقطاب الأطفال في الحدائق والمدارس، وزيادة الجهود للترويج لرياضة التنس عموما من أجل استعادة ما كانت تحظى به في السنوات الماضية.