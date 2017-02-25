النهائي الحلم بين الطامحة فوزنياكي والمفاجأة سفيتولينا

وليد فاروق (دبي)

يسدل اليوم الستار على منافسات النسخة الـ 17 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بإقامة المباراة النهائية للبطولة بين النجمتين الدنماركية كارولين فوزنياكي، والمفاجأة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، في نهائي «حلم» تحصل الفائزة منهما على 900 نقطة في التصنيف العالمي.

ونجحت سفيتولينا، المصنفة السابعة للبطولة والثالثة عشرة عالمياً، في تحقيق كبرى مفاجآت البطولة، بتغلبها على الألمانية أنجيليك كيربر، المصنفة الثانية عالمياً، والتي كانت المرشحة الأولى للفوز بالبطولة، وأطاحتها من الدور نصف النهائي للبطولة، بعدما تغلبت عليها بمجموعتين بنتيجة 6-3 و7-6 بعد مباراة مثيرة مساء أمس، لتضرب موعداً مع الدنماركية كارولين فوزنياكي التي سبقتها بالتأهل للمباراة النهائية.

وواصلت سفيتولينا انطلاقتها الرائعة في الموسم الحالي وحققت فوزها الـ11 على التوالي في المباريات التي خاضتها هذا الموسم لتحجز مقعدها في المباراة النهائية متطلعة إلى إحراز لقبها للمرة الأولى في تاريخها.

فيما شقت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة 15 عالميا والمرشحة العاشرة لقب طريقها بنجاح إلى المباراة النهائية، وذلك بتغلبها على اللاتفية المجتهدة أنستازيا سيفاستوفا المصنفة 35 عالميا، بمجموعتين دون رد في المباراة الثانية لنصف النهائي التي استغرقت ساعة و26 دقيقة، بنتيجة 6-3 و6-4 لمصلحة فوزنياكي.

ونجحت فوزنياكي في مواصلة رحلتها للبحث عن لقبها الثاني في تاريخ البطولة، بعد 6 سنوات من تتويجها باللقب الأول للبطولة عام 2011، ورغم أن الجميع كان يتوقع لها مهمة صعبة في دبي، على اعتبار أنها ضمن قائمة تضم سبعاً من المصنفات العشر الأوائل في العالم، إلا أنها تغلبت على موسم في غاية الصعوبة، شهد تعرضها للإصابة في كاحلها الأيمن أثناء التدريب، الأمر الذي اضطرها للتغيب عن جميع منافسات الجولة الأوروبية على الملاعب الطينية، بما في ذلك بطولة فرنسا المفتوحة، ولاحقاً ألمّت بها إصابة أخرى في ذراعها خلال مشاركتها في موسم المنافسات الأميركية على الأرض الصلبة، وتراجعت إلى التصنيف 74 بحلول بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

ووضح أن الإصابة كان لها تأثير عليها حتى في مباراة نصف النهائي، الأمر الذي اضطرها إلى التغيير على مكان الإصابة بنفسها خلال فترة توقف المباراة في المجموعة الثانية لتجفيف أرضية الملعب، بعد سقوط بعض الأمطار.

يذكر أن فوزنياكي كانت قد أنهت مغامرة الأميركية كاترين بيليس «أصغر لاعبة في البطولة 17 عاماً» في ربع النهائي مساء أمس الأول، وأطاحتها خارج البطولة بالفوز 6 - 3 و6 - 2

الغريب أن آخر مشاركة لفوزنياكي في بطولات الجراند سلام الموسم الماضي وصلت فيها إلى نصف النهائي، لكنها اصطدمت بالألمانية أنجليك كيربر المصنفة الثانية، على مستوى العالم، والمرشحة الأولى لبطولة دبي للتنس التي توجت لاحقاً باللقب.