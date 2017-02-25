  • السبت 28 جمادى الأولى 1438هـ - 25 فبراير 2017م

بحضور فاطمة بنت هزاع

شمس الإمارات تسطع في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، انطلقت صباح أمس منافسات النسخة الرابعة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لقفز الحواجز، بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وشهدت المنافسات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وعدد كبير من المهتمين برياضة القفز بالحواجز، فضلاً عن عدد غفير من الجماهير التي تواجدت لمتابعة الحدث.‬

ومن المقرر أن تختتم مساء اليوم منافسات البطولة التي شارك فيها 120 فارساً وفارسة من 20 دولة حول العالم.

وتصدرت الإمارات المشهد في منافسات اليوم الأول الذي شهد إقامة فعاليات 6 فئات مختلفة شارك فيها الفرسان من مختلف أنحاء العالم.

وانطلقت منافسات اليوم الأول بفئة الفرسان للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12- 14 عاما، وشارك فيها فرسان 4 دول هي كندا وبريطانيا وبولندا والإمارات، وقفز المشاركون حواجز ارتفاعها 1.15 متر، وشهدت تتويج الفارس الإماراتي عمر الحاج بالمركز الأول بزمن 52 ثانية، وحلّت الفارسة البولندية أميليا موسيكا بالجواد «كنامون» في المركز الثاني التي أنهت الجولة في زمن بلغ 53:69 ثانية، فيما أحرز الفارس الإماراتي محمد حمد الكربي بالفرس «سبرنج تايم 42» المركز الثالث في زمن قدره 55:78 ثانية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا