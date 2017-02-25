شمس الإمارات تسطع في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، انطلقت صباح أمس منافسات النسخة الرابعة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لقفز الحواجز، بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وشهدت المنافسات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وعدد كبير من المهتمين برياضة القفز بالحواجز، فضلاً عن عدد غفير من الجماهير التي تواجدت لمتابعة الحدث.‬

ومن المقرر أن تختتم مساء اليوم منافسات البطولة التي شارك فيها 120 فارساً وفارسة من 20 دولة حول العالم.

وتصدرت الإمارات المشهد في منافسات اليوم الأول الذي شهد إقامة فعاليات 6 فئات مختلفة شارك فيها الفرسان من مختلف أنحاء العالم.