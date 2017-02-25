منتخبنا يخسر أمام باكستان في افتتاح «شاطئية اليد»

رضا سليم (دبي)

خسر منتخبنا الوطني، مساء أمس الأول، أولى مبارياته في النسخة الأولى من بطولة دبي الدولية لكرة اليد الشاطئية، المقامة حالياً بشاطئ كيتي بيتش بالجميرا، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتحت مظلة مجلس دبي الرياضي، وجاءت الخسارة أمام منتخب باكستان 0-2، وشهدت المباراة الأولى فوز عمان على الهند بنتيجة 2-0، تقدم عمان في الشوط الأول 26-10 ونجح في الفوز بالشوط الثاني 22-12، ليحسم المباراة 2-0.

ويلتقي منتخبنا اليوم مع الهند في ختام مباريات البطولة، بعدما لعب أمس أمام عمان، فيما يلتقي عمان وباكستان في آخر مباريات البطولة.

حضر الافتتاح ناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، ومحمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد، ومحمد شريف نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، وصالح عاشور رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، وناصر الحمادي رئيس لجنة العلاقات العامة بالبطولة، ومحمد راشد طابور عضو الاتحاد، ومحمد الحمادي مدير لجنة المنتخبات الوطنية، وقاسم عاشور مدرب منتخب الناشئين.

كما حضر من الاتحاد الآسيوي محمد شفيق رئيس الاتحاد الباكستاني، أمين عام الاتحاد الآسيوي، ومحمد طالب المنسق العام للاتحاد الآسيوي.