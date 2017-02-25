محمد حسن (دبي)

يتواصل بمضمار ميدان في الرابعة من عصر اليوم فعاليات الحفل الحادي لهذا الموسم، وهو خارج كرنفال كأس دبي العالمي، ويتألف من سبعة أشواط، خصصت كلها للخيول المهجنة، ثلاثة منها على المسار العشبي، والبقية على الأرضية الرملية.

وتشارك في الحفل 88 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه مليون و175 ألف درهم برعاية ميدان شوبا أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لمجموعة ميدان، وتساهم بشكل مقدر في دعم مسيرة الكرنفال.

وتبلغ الإثارة قمتها في الشوط الخامس والرئيس المخصص للخيول تصنيف (84 -94) لمسافة 1600 متر تكافؤ على لقب (ديستريكت وان مينشنز)، البالغ إجمالي جوائزه المالية 190 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلًا.

يتقدمهم إجمالي» (الرايحي/ كرولي) والذي خاض تجربتين هنا حل فيهما متأخراً فربما شكل له هذا السباق إنطلاقة حقيقة بالدولة