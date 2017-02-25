«نو مور ريتش بلوندز» تحلق بلقب «أوكس الإمارات»

دبي (الاتحاد)
سجلت خيول جودلفين وخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ثلاثية نادرة «هاتريك»، فيما حقق المدرب سعيد بن سرور والفارس جيم كرولي «ثنائية» في فعاليات الحفل الثامن لكرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أمس الأول بمضمار ميدان.
تألف السباق من 7 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه المالية مليوناً و110 آلاف دولار برعاية النابودة أشوك ليلاند.
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وتمكنت البطلة من تقديم عرض ملوكي لتتفوق بفارق 1.5 طول عن «ميدنايت شيكا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مسجلة زمناً قدره 2:01:85 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «كومبلينتي» لمزرعة كيدار فرانكي أوكونور.
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