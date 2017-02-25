«نو مور ريتش بلوندز» تحلق بلقب «أوكس الإمارات»

دبي (الاتحاد)

سجلت خيول جودلفين وخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ثلاثية نادرة «هاتريك»، فيما حقق المدرب سعيد بن سرور والفارس جيم كرولي «ثنائية» في فعاليات الحفل الثامن لكرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أمس الأول بمضمار ميدان.

تألف السباق من 7 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه المالية مليوناً و110 آلاف دولار برعاية النابودة أشوك ليلاند.

وحلقت المهرة «نو مور ريتش بلوندز» لبطي بن طوق المري، وبإشراف أحمد بن حرمش وقيادة أنطونيو فريزو، بلقب الشوط الرابع والرئيسي على لقب سباق «أوكس الإمارات» لمسافة 1900 متر البالغ قيمة جائزته المالية 250 ألف دولار.

وتمكنت البطلة من تقديم عرض ملوكي لتتفوق بفارق 1.5 طول عن «ميدنايت شيكا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مسجلة زمناً قدره 2:01:85 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «كومبلينتي» لمزرعة كيدار فرانكي أوكونور.