«دراجات آسيا» تنطلق بـ «ضد الساعة»

المنامة (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم، منافسات بطولة آسيا للدراجات للطريق التي تستضيفها البحرين، وتستمر حتى 3 مارس المقبل، والتي يشارك فيها منتخبات الكبار والشباب والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة والماسترز، وتتضمن منافسات اليوم الأول سباق الفرق ضد الساعة للرجال وسباقات ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى حفل افتتاح البطولة.

وعقد أمس، اجتماع حكام البطولة، وتم اعتماد أهلية اللاعبين خلال الاجتماع الفني لمندوبي المنتخبات، وتدربت المنتخبات المشاركة طريق السباق النموذجي الذي تم إعداده بمنطقة حلبة البحرين الدولية.

وتشارك دراجات الإمارات في سباقات الكبار والشباب وتحت 23 سنة والبداية ستكون الاثنين المقبل، بمشاركة محمد حسن المروي في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 38 كلم، ومشاركة النجم سيف معيوف الكعبي في سباق الفردي ضد الساعة تحت 23 سنة لمسافة 25 كلم.

ويشارك منتخب الشباب الذي يضم الرباعي راشد عبدالله سويدان وعبدالله عبدالكريم وعبدالله المنصوري وحمد المهيري في سباق الفردي العام الذي يقام الثلاثاء المقبل لمسافة 89.6 كلم ويشارك سيف معيوف الكعبي في سباق الفردي العام تحت 23 سنة الذي يقام في الأول من مارس لمسافة 115 كلم، وتختتم مشاركاتنا بسباق الفردي العام للكبار الذي يقام 2 مارس لمسافة 153 كلم، ويضم منتخبنا المشارك في السباق قائده يوسف محمد ميرزا والمخضرم بدر محمد ميرزا وأحمد يوسف المنصوري وجابر حسين المنصوري.