نهائي النسخة الـ 28 لدولية دبي للسلة الليلة

علي معالي (دبي)

يسدل اليوم الستار الليلة على بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 28 والتي شهدت صراعاً كبيراً بين فرق مختلفة في سباق مثير جرى على صالة النادي الأهلي، وتنوعت المدارس التي تواجدت في هذه النسخة من آسيا وأفريقيا، ما أضفى على البطولة متعة فنية وجماهيرية هي الأقوى والأفضل منذ سنوات طويلة.

ويلتقي اليوم الفائزان من مباراتي مساء أمس، والتي أقيمت الأولى بين الرياضي والحكمة اللبنانيين، والثانية بين سلا المغربي وهومنتمن اللبناني.

وتؤكد السلة اللبنانية أنها صاحبة التاريخ الأفضل في البطولة منذ انطلاقتها عام 1989، حيث تتواجد في النهائي، وسبق لفريق الرياضي اللبناني أن توج باللقب 6 مرات والحكمة اللبناني بطل نسختي 2002، و2016، ويعتبر فريق الرياضي أكثر الأندية العربية ظهورا وتألقا في هذه البطولة، حيث حضر 8 مرات بداية من 2005 ثم 2006، و2008، و2009، و2013، و2016، و2017، وذلك باستثناء منتخبنا الوطني الذي شارك 12 مرة.

وسيتم توزيع الكثير من الجوائز الفردية الخاصة بالبطولة، والتي حرصت اللجنة المنظمة العليا، برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي على تأكيد وجودها لإضافة مزيد من المتعة، كما حرصت الشركات الراعية للبطولة على توزيع الأدوار فيما بينها لهذه الجوائز بين كافة عناصر اللعبة، حيث هناك جائزة أحسن لاعب مقدمة من طيران الإمارات، وهداف البطولة من السوق الحرة دبي، وأحسن لاعب في الرميات الثلاثية من فيرست سيكورتي جروب، وأحسن صانع ألعاب من أند وان، وأحسن جناح من مجموعة النابودة، وأحسن لاعب ارتكاز من بنك دبي الإمارات الوطني، وأحسن لاعب واعد من دار التألق للعقارات، وجائزة الفريق المثالي من الشركة الوطنية، إضافة إلى هدايا تقدمها جمعية القوات المسلحة التعاونية خاصة وأنها شريك يتواجد لأول مرة، كما تقوم مجموعة شركات صدف بتكريم أحسم مدرب في البطولة، وأيبكو بتكريم أحسن إداري، ومجموعة سما للفعاليات بتكريم الحكام.