كيتيل يبصم على لقب المرحلة الثانية

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الدراج الألماني مارسيل كيتيل، دراج فريق كويك – ستب فلوورز البلجيكي، أمس، لقب المرحلة الثانية (نيشين تاورز) لطواف أبوظبي الذي يقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 160 دراجاً، يمثلون 20 فريقاً محترفاً، ويبلغ مجموع جوائزه 150 ألف يورو (نحو 600 ألف درهم).

وعوض كيتيل خروجه المفاجئ في المرحلة الأولى بـ «الغربية» بعد سقوطه على بعد أمتار من خط النهاية، وحسم كيتيل اللقب لمصلحته في زمن بلغ 3:28:11 ساعة، وبفارق جزء من الثانية عن منافسيه الأسترالي كاليب إيوان من فريق أوريكا – سكوت الذي احتفل مبكراً ليضيع عليه لقب المرحلة ليحل ثانياً، والبريطاني مارك كافينديش من فريق دايمنشن داتا الذي حل ثالثاً، وجاء الفارق قليلاً جداً، ولم يتعد أجزاء من الثانية بين المتسابقين العشرة الأوائل في مشهد مكرر من المرحلة الأولى.

وبينما توج كيتيل بلقب المرحلة الثانية، حافظ كافينديش على القميصين الأحمر والأخضر، بعد تصدره بالنقاط وتربعه على قمة الترتيب العام بالنقاط، بينما نال القميص الأسود ماركو كانولا من فريق نيبو – فبيني الإيطالي، بعد أن تصدر المرحلة السريعة المتوسطة، ونال القميص الأبيض لكاليب إيوان من فريق أوريكا الأسترالي، كأفضل متسابق شاب تحت 25 سنة.

وقام علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية، ممثلاً لجزيرة المارية راعية الحدث، ومطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات أبوظبي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وممثلي الرعاة بتتويج حملة ألقاب المرحلة.