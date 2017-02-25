هشام الطاهر يشهد دوري الشطرنج المصري

القاهرة (الاتحاد)

حرص هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة حاليا، على حضور منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام الممتاز للشطرنج في مصر بمشاركة 16 نادياً، برفقة الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للعبة.

نجح نادي هليوبوليس العريق قلعة الشطرنج في مصر الجديدة، في تحقيق فوز مستحق على مضيفه نادي الصيد المصري بالدقي بنتيجة 5/‏ 1 في لقاء مثير.

ويتصدر نادي الشركة الشرقية بطل الدوري المصري منافسات البطولة عقب الجولة الثالثة، ويلاحقه نادي الحوار الرياضي وصيف البطولة السابقة ونادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان الحاصل على المركز الثالث في دوري الموسم الماضي.

يشارك في الدوري المصري 210 لاعبين ولاعبات، منهم 4 أساتذة كبار، 21 أستاذاً دولياً، ولاعبة واحدة أستاذة دولية كبيرة، 11 أستاذاً اتحادياً.

من ناحية أخرى، ينتظم 500 طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في المشروع القومي لنشر الشطرنج في مدارس مصر، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والاتحاد المصري للشطرنج.

وأكد د. هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي، أن مشروع الشطرنج في المدارس يحقق نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً منذ انطلاقته في أكتوبر 2016 في 4 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والقليوبية ودمياط، ويستمر المشروع حتى نهاية أبريل المقبل.