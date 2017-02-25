سالم عبد الرحمن يبحث عن الفوز الأول في «الجائزة الكبرى للشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)

قام نجوم بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج، التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، بجولة للتعرف على المعالم السياحية في الشارقة ودبي أمس الأول.

وأعدت اللجنة المنظمة برنامجا حافلا، على مدار 7 ساعات، بدأت في العاشرة صباحاً بزيارة متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ثم جولة في قلب مدينة الشارقة، ثم التحول إلى متحف التراث .

وانتقلت الرحلة إلى دبي، حيث زار النجوم باصطحاب أسرهم وزوجاتهم المعالم السياحية، خاصة برج خليفة الذي أبهر اللاعبين، وحرصوا على التقاط صور تذكارية في منطقة النافورة أمام البرج، بالإضافة إلى زيارة دبي مول وخور دبي، كما قاموا برحلة بحرية في مياه دبي، وتناول وجبة الغداء، في منطقة الواجهة المائية بالمجاز بالشارقة.

أما عن المنافسات، فبدأ العد التنازلي نحو خط النهاية مع وصول البطولة، للجولة السادسة للبطولة والتي يطلق عليها الخبراء «جولة العمالقة»، نظراً لقوة المواجهات بين الكبار، وربما تكون جولة فض الشراكة على القمة، خاصة أن الفرنسي مكسيم فاشير يتصدر قمة البطولة مناصفة مع الأذربيجاني شهريار مامدياروف برصيد 3.5 نقطة، بعد الجولة الخامسة، إلا أن كليهما لم يخسر أية مباراة، حتى الآن، وفي المركز الثاني يأتي 4 لاعبين برصيد 3 نقاط، هم الأميركي هيكارو ناكامورا، والإنجليزي مايكل أدمز، والروسي ديمتري ياكوفينكو، والروسي جريتشوك، ويأتي حاجز نصف النقطة ليشعل مواجهات هذه الجولة، خاصة أنه في حالة تعادل مكسيم أو شهريار وفوز أي لاعب من اللاعبين الأربعة يقفز للقمة.