العراق بطلاً للمجموع العام.. ومنتخبنا ثانياً والسعودي ثالثاً

فيصل النقبي ( خورفكان )

توج المنتخب العراقي بالمركز الأول ومنتخبنا بالمركز الثاني في الترتيب العام لبطولة غرب آسيا البارالمبية الأولى، التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمها نادي خورفكان للمعاقين، واختتمت بحفل أقيم بفندق كونكورد الفجيرة مساء أمس، بحضور رؤساء الاتحاد المشاركة في البطولة ولاعبي البطولة الذين شاركوا على مدى 3 أيام في هذا العرس الآسيوي.

وجاء تتويج المنتخب العراقي بالمركز الأول في البطولة برصيد47 ميدالية في جميع الألعاب الخمس للبطولة بواقع (20 ميدالية ذهبية و20 فضية و7 برونزيات)، وحل منتخبنا الوطني في المركز الثاني برصيد 59 ميدالية (19 ذهبية بفارق ذهبية واحدة عن المنتخب العراقي و19 فضية و21 برونزية)، وحل المنتخب السعودي في المركز الثالث بالترتيب العام وحصل على 27 ميدالية، منها (14 ذهبية و5 فضيات و8 برونزيات).

تصدر منتخبنا منافسات ألعاب القوى في البطولة، برصيد 17 ذهبية محققا بعض الأرقام القياسية، خاصة على البطل الأولمبي محمد القايد الذي حقق ذهبية 400 متر، إضافة إلى تحطيمه الرقم الآسيوي بالمسابقة، كما حقق منتخبنا 15 ميدالية فضية في ألعاب القوى، و20 ميدالية برونزية، ليجمع 52 ميدالية متنوعة، فيما حقق 3 ميداليات فقط في مسابقة رفع الاثقال، وبرونزية في كرة السلة، وفضية في كرة الطاولة، ولم يحقق أي ميدالية في كرة الهدف للمكفوفين.

وأكد الدكتور عبد الرزاق بني رشيد، رئيس اتحاد غرب آسيا للألعاب البارالمبية نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في كلمته التي ألقاها في حفل الختام، عن بالغ شكره وتقديره باسمه وباسم رئيس اللجنة المنظمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، على رعايته الدائمة لفئة المعاقين وتوجيهاته الدائمة باحتضان مثل هذه التجمعات الرياضية في أرض الأمارة وتشجيعه الدائم لأبنائه.

وتوجه بني رشيد بالشكر أيضاً إلى الوفود المشاركة في البطولة التي كان لتجاوبها وحضورها أكبر الأثر في نجاح البطولة وتحقيقها لأفضل النتائج، ما يعكس إيمان اتحاد غرب آسيا للألعاب البارالمبية بحجم العمل الكبير الذي قام به الاتحاد من أجل نشر البطولة والترويج لها والاهتمام بشؤونها كافة.

وقال بني رشيد: إن البطولة في نسختها الأولي حققت نجاحاً كبيراً، مما يعزز من فرص نجاحات النسخ القادمة، حيث قام الجميع في البطولة بعمل كبير من أجل إنجاحها.

وأشاد بالمنتخب العراقي الشقيق وحصوله على بالمركز الأول في المجموع العام، وكذلك وجه الإشادة إلى نجوم منتخبنا الوطني الذين كانوا عند حسن الظن، وحققوا نجاحات كبيرة ستكون خير إعداد للاستحقاقات المقبلة.