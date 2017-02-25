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حصدنا 75% من جوائز «الرجال والسيدات»

أحمد سكيك بطل «جولف الخليج» بـ297 ضربة
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تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017

المنامة (الاتحاد)

حقق منتخبا السيدات والرجال إنجازاً هو الأول من نوعه، متمثلاً بحصد المنتخبين ثلاث ميداليات ذهبية و3 كؤوس، وميداليتين برونزيتين، ومثل هذا الإنجاز أكثر من 75% من مجمل جوائز البطولة الخليجية الـ21 للرجال والثالثة للسيدات، التي استضافتها البحرين على مدار أسبوع.

وحصد أحمد سكيك الميدالية الذهبية في فردي الرجال، إلى جانب كأس البطولة، والذي منحه لقب بطل الخليج، ليعزف النشيد الوطني مع رفع علم دولتنا عالياً في سماء البطولة وسط فرحة وإعجاب الجميع، مع الإشادة لما قدمه أبناء وبنات الإمارات في البطولة، فيما حصل منتخب البحرين على المركز الأول والميدالية الذهبية للفرق.

وحقق أحمد سكيك المركز الأول في منافسات فردي الرجال، وحصل على الميدالية الذهبية، بمجموع 297 ضربة، بعد انفرد بالمقدمة من اليوم الأول وحتى يومها الرابع والختامي.

وفاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية البحريني صقر النعيمي بـ300 ضربة، وحل ثالثاً ونال الميدالية البرونزية السعودي عثمان الملا بـ302 ضربة، وحل رابعاً البحريني حمد مبارك بـ308 ضربة، واحتل لاعبنا راشد حمود المركز السابع بـ 315 ضربة، ونال خالد يوسف المركز الحادي عشر بـ327 ضربة، ومن ثم محمد الهاجري بـ348 ضربة.

وكان منتخب السيدات قد حقق المركز الأول وحلق بالذهب، إلى جانب الميدالية الذهبية التي انتزعتها تارا المرزوقي، إلى جانب الميدالية البرونزية التي حازتها ريما الحلو في الفردي. ... المزيد
     
 

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