الجيش يصفي إرهابيين في سيناء

القاهرة (وكالات)

أكد المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، تمكنت، بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على إرهابيين شديدي الخطورة والقبض على اثنين آخرين بوسط سيناء، وأضاف في البيان، إنه تم اكتشاف وتدمير مخبأين، وعربة دفع رباعي، ودراجة نارية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، وتواصل قوات الجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.

إلى ذلك، أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن مقتل ضابط شرطة مصري أمس الأول، جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولي غرب العريش بمحافظة شمال سيناء، وذكرت وكالة «أعماق»، الذراع الإعلامية للتنظيم الإرهابي، أن عدداً من الجنود المصريين، بينهم ضابط، لقوا حتفهم، وأصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة غرب مدينة العريش.

وكان مصدر أمني مصري قد صرح أمس الأول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «النقيب محمود عبد العظيم أبو طالب من قوة إدارة المفرقعات بمديرية أمن شمال سيناء استشهد ظهر امس، خلال تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من منطقة أبو الحصيني غرب العريش».

من جانب آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج المنعقدة أمس بالسجن المشدد لـ 37 إخوانياً 10 أعوام، والسجن عاماً واحداً لـ 22 آخرين، والسجن المشدد 5 أعوام لـ 3 متهمين، وببراءة 29 سيدة إخوانية، بعد اتهام الجميع بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم جرجا، وقضت المحكمة، بـ«وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة» عامين.وترجع الواقعة، إلى 2015 بدائرة قسم جرجا، عندما وجهت نيابة سوهاج إلى الموقوفين تهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها»، وإلى السيدات تهمة «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتنظيم المسيرات والمشاركة في المظاهرات».