الخليج يخطف نقطة من عجمان صاحب قمة «الأولى»

فيصل النقبي، عماد النمر (الفجيرة، الشارقة)

نجح الخليج في عرقلة عجمان المتصدر، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جرت بين الفريقين على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن الجولة الثالثة عشرة لدوري الدرجة الأولى.

وقدم الخليج عرضاً فنياً جيداً أمام المتصدر، الذي نجح في التقدم عن طريق ركلة جزاء سجلها البرازيلي اديسلون في الدقيقة 38، وتعادل الخليج عن طريق أحمد النقبي في الدقيقة 53.

ورفع عجمان المتصدر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الخليج رصيده إلى 17 نقطة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث سيطر عجمان على مجريات الشوط الأول، فيما ذهبت السيطرة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني.