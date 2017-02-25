لندن (د ب أ)

ربما يرى كثيرون أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قد حسم هذا الموسم لصالح تشيلسي المتصدر، لكن الفريق اللندني نفسه لا يزال متمسكاً بالحذر، ويدرك أن أي كبوة ستنعش آمال منافسيه في دخول إطار الصراع على الصدارة من جديد، وهو ما يحتم عليه عدم التهاون، اعتباراً من مباراته المقررة اليوم أمام سوانزي سيتي، في افتتاح منافسة المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وقبل مواجهة اليوم على ملعب «ستامفورد بريدج» بالعاصمة البريطانية لندن، يحتل تشيلسي الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكان مانشستر سيتي قد قلص الفارق من خلال منافسات المرحلة الخامسة والعشرين، حيث شهدت فوزه على مضيفه بورنموث، بينما تعادل تشيلسي مع مضيفه بيرنلي 1 /‏ 1.

وتأخر استقرار الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، على تشكيلته للمباراة، في ظل ترقب حالة حارس المرمى تيبو كورتوا الذي أصيب مؤخراً بعدوى فيروسية.