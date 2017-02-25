«أنا لغتي» عرض لموزاييك الشعر والجسد اليوم

أبوظبي (الاتحاد)
تتويجاً لساعات طويلة من التدريبات، ضمن ورشة احترافية للتمثيل والأداء الجسدي، تبدأ مساء اليوم السبت في منارة السعديات في أبوظبي، أولى عروض مسرحية «أنا لغتي»، التي تمثل ختام البرنامج الثقافي المسرحي TRANSFORMS (التحولات)، والذي نظم منذ أكتوبر الماضي، بالتعاون بين هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والسفارة الفرنسية في أبوظبي والمعهد الفرنسي.
انتظمت في التدريبات التي تمت بين أبوظبي وباريس، مجموعة متميزة من الممثلين من خلفيات ثقافية متنوعة ومن دول مختلفة، بما في ذلك قرغيزستان، والأردن، وأرمينيا، وسوريا، وفلسطين، والولايات المتحدة الأميركية، والمغرب، وكولومبيا، وفرنسا ودولة الإمارات، بعد خضوعهم لعملية اختيار صارمة، تحت إشراف المدرسة الوطنية الفرنسية للفنون المسرحية في باريس.
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وأوضحت ماركاديه أن لدى المشاركين في البرنامج مواهب كبيرة في التمثيل والرقص والتأليف الموسيقي، ولكن ربما لا يجدون مدرسة أو معهداً هنا ليتدربوا فيه كما يحدث في أوروبا، كما أنهم يواجهون مشكلة أن هذا النوع من العمل ليس له مدخول يعيشون منه، فلابد أن يحتفظوا بوظائف أخرى ليعيشوا منها، ولفتت إلى أن الوقت ربما حان لتأسيس مدرسة متخصصة لتنمية هذه المواهب بشكل احترافي، خاصة أن العديد منهم سبق له الوقوف على مسرح عربي تقليدي، وبعضهم عمل في التلفزيون أو الإنتاج السينمائي.