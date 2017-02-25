انطلاق مهرجان نواكشوط للشعر العربي

الشارقة (الاتحاد)

انطلق صباح أمس الأول الخميس (23 فبراير الجاري) في بيت الشعر في العاصمة الموريتانية، مهرجان نواكشوط للشعر العربي بدورته الثانية، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حضر الحفل كل من عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، والقائم بأعمال سفارة الإمارات في نواكشوط أحمد التكاوي، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، إلى جانب لفيف من المثقفين والشعراء، وحشد من أبناء المنطقة.

بدأ الاحتفال بعرض فني مع فرقة تراثية في بهو بيت الشعر، تلتها كلمة ترحيب باسم جامعة نواكشوط العصرية، وعرض مصور عن نشاطات بيت الشعر على مدى عام، كما تضمنت الفعاليات أصبوحة شعرية بمشاركة (سيدي محمد بمب، المصطفى ادنبجة، عبد العزيز عمر)، أدارها الشاعر محمد محبوبي، ثم وقع الشاعر جاكيتي الشيخ سك ديوانه: «المدى أعجاز نخل»، الصادر عن دائرة الثقافة.

وعبر مدير بيت الشعر الدكتور عبد الله محمد السيد عن سعادته للنجاح الذي تميز به الافتتاح، وتجلى في الحشد الكبير الذي حضر وتفاعل مع هذا الحدث الثقافي السنوي. وأضاف أنها مناسبة وفرصة لتقوية الروابط وشد الأواصر بين الإمارات وموريتانيا، في وقت يحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تقويمها وترسيخها مع جميع الدول العربية الشقيقة، شاكراً سموه على كرمه الكبير للشعراء العرب كافة، ودعمه المستمر لهم، وللمواهب الشابة، إضافة إلى دعم سموه مهرجان نواكشوط للشعر العربي في دورته الجديدة.