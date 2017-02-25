«أدنوك للتوزيع» تفتتح مركز فحص المركبات الخفيفة في الشامخة

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» مركز الفحص الفني للمركبات الخفيفة «عالم السيارات» الجديد الواقع ضمن محطة خدمة عالم السيارات في منطقة الشامخة بأبوظبي، ليصل بذلك عدد مراكز الفحص الفني التابعة لها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي إلى 21 مركزاً، منها 8 مراكز في مدينة أبوظبي وضواحيها، و6 مراكز في مدينة العين، و7 مراكز في المنطقة الغربية، بحسب بيان أمس. حضر حفل الافتتاح المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة وضباط الإدارة العامة للعمليات المركزية.

ويضم المركز الجديد عدداً من مسارات الفحص الفني التي توفر مجموعة من الخدمات المتكاملة لفحص المركبات وتسجيلها، وفق المتطلبات المعتمدة، كما يشمل مكاتب لإدارة ترخيص الآليات التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي مختصة بترخيص وتسجيل المركبات، فضلاً عن مكاتب لشركات تأمين السيارات.

وتعمل أدنوك للتوزيع بالوقت الراهن على تنفيذ الإجراءات اللازمة لتشغيل ورشة صيانة للمركبات بجوار المركز ضمن محطة خدمة عالم السيارات، لتمكين العملاء من إجراء التصليحات الخفيفة لمركباتهم.