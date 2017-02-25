تغيير وجه السياسة النقدية في الهند

ترجمة: حسونة الطيب

لم يأت التغيير في بنك الاحتياطي الهندي بالكثير، عندما تخلى محافظ البنك راجورام راجان، عن منصبه ليخلفه نائبه أورجيت باتيل، لينهي بذلك شهوراً من التكهنات بشأن من سيخلف راجان. وتفاجأ المجتمع الاستثماري الأجنبي، بإعلان راجان عن رغبته التخلي عن رئاسة البنك عند نهاية فترة عمله الممتدة لثلاث سنوات.

ومع أن هذه الفترة اتسمت باستقرار في السياسة النقدية في الهند وبعث الطمأنينة في قلوب المستثمرين الأجانب، إلا أن نبأ مغادرة راجان للبنك، صاحبتها بعض المخاوف حول مسار السياسة النقدية في المستقبل، في واحد من أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم.

وربما يشترك كلا الرجلين في صفة التصدي بحزم للتضخم. ولاقتصاد مثل الهندي، الذي يبذل جهوداً كبيرة لتجاوز عتبة 1400 دولار كمتوسط لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، رغم وصفه بالأسرع نمواً في العالم، فإن المحافظة على مستوى التضخم من الأولويات الدائمة للبلاد.

وبجانب الاختلافات بين سلوكهما، يشير التشابه بين سياسة راجان وباتيل، لمدى الدور الهام للغاية الذي لعبته السياسة في التغييرات التي جرت في البنك. وعلى طول فترة خدمته في البنك، واجه راجان العديد من الانتقادات المبنية على السياسة أكثر منها على نهج عمله.