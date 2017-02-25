%86 التزام أوبك والمنتجين المستقلين بتخفيض الإنتاج في يناير

لندن (رويترز ووام)

قالت ثلاثة مصادر في أوبك، إن اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة والمنتجين المستقلين سجلت مستوى التزام بتخفيضات الإنتاج من الجانبين بلغ 86% في يناير، واجتمعت اللجنة في 22 فبراير بفيينا.

وقالت المصادر، إن اللجنة الوزارية العليا لأوبك والمنتجين المستقلين أشارت إلى أن المجال ما زال مفتوحا أمام التحسن، ودعت جميع الأطراف إلى المضي قدماً نحو تحقيق الالتزام الكامل في الوقت المناسب.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع المقبل في مارس في فيينا، ويليه اجتماع وزاري في الكويت في 25 و26 مارس.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن مستوى التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحدها بتخفيض الإنتاج بلغ أكثر من 90% في يناير، وهو واحد من أفضل مستويات التزام المنظمة على الإطلاق. وانخفضت أسعار النفط أمس، بعدما زادت مخزونات الخام الأميركية للأسبوع السابع، وهو ما يشير إلى أن السوق ما زالت تواجه صعوبة في تقليص تخمة المعروض رغم الجهود التي يبذلها الكثير من المنتجين لكبح الإنتاج.