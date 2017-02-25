الفحم يستمر في لعب دور رئيس بالدول النامية

رغم أن سماته من لون وتلويث وغيرهما، تدعو للنفور منه، لكنه كان واحداً من أفضل السلع أداء خلال العام الماضي. وبعد عودة الفحم الحراري، المستخدم في محطات الطاقة لتوليد الكهرباء، مجدداً لساحة المنافسة، فرضت الحكومة الصينية حظراً على الإنتاج، في محاولة لرفع معدلات أرباح شركات التعدين المحلية المثقلة بالديون. والدهشة التي طالت معظم المراقبين إثر تعافي السلعة القوي، لم تستثن حتى شركة جلينكور العاملة في إنتاج وتجارة الفحم. وتعرضت الشركة لخسارة ملايين الدولارات، في أرباح كانت تتوقع تحقيقها بعد أن أغلقت الأسعار قبل ارتفاعها.

وخلال العام الماضي، ارتفع سعر الفحم الحراري المشحون من ميناء نيوكاسل في أستراليا، بما يزيد على الضعف لنحو 100 دولار للطن لأول مرة منذ خمس سنوات. وتراجع السعر إلى 82 دولاراً للطن، المستوى الذي يرجحه العديد من المحللين والمستثمرين، أكد أن هذا النوع من الوقود الأحفوري سيجد صعوبة في المحافظة عليه.

وعززت شركة ريو تنتو، واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم، هذه النظرة عندما أعلنت عن خطط لبيع ما تبقى من أصول للفحم الحراري، لشركة يانكول الأسترالية، المدعومة من قبل الصين، مقابل 2.45 مليار دولار.

وفي مؤشر يؤكد رغبة ريو تنتو في الاستفادة من ارتفاع الأسعار، أبدت درجة كبيرة من المرونة لشركة يانكول. وبموجب الاتفاقية، يمكن ليانكول اختيار دفع نحو 2.35 مليار دولار مقابل الأصول، في حالة مقدرتها على جمع المبلغ المطلوب بنهاية الشهر الجاري، أو 1.95 مليار دولار فوراً، تليها خمسة دفعيات سنوية بمعدل 100 مليون للواحدة.

والآن، يوجد من الأسباب ما يدعو للتفكير في أن الأسعار ستتعرض للضغوطات هذه السنة. والأكثر أهمية في ذلك، الإمدادات الصينية. ومنزعجة بالنجاح الذي حققته سياسة أيام العمل في مناجم الفحم بنحو 276 يوماً، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار المحلية للفحم ولشكاوى شركات الكهرباء الكبيرة، قررت بكين تخفيف القيود المفروضة على الإنتاج.