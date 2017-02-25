السوق السعودي واعد بموجات صعود جديدة صوب مستويات المقاومة القريبة

أبوظبي (الاتحاد)

استمر المؤشر السعودي التدول في مساحة تداول ضيقة في المستويات الحالية فوق حاجز الـ 7000 والتي تعتبر مناطق تداولية غير عالية المخاطر، وذلك خلال تداولات الأسبوع الماضي، بحسب أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا.

وقال العشري: مع أحجام وقيم تداول مقبولة على سبيل دعم المؤشر في تبني موجات صعود جديدة على المدى المتوسط أو القصير، ورغم تداول المؤشر الضعيف في مساحات تداول ضيقة في المستويات الحالية، الا أنه واعد بموجات صعود جديدة صوب مستويات المقاومة القريبة وبحد أدنى مستوى المقاومة الأول عند 7290 خلال تداولات الشهر الجديد، وقد يتجاوزه صعوداً صوب مستويات المقاومة فوق منطقة المقاومة الشرعية عند 7500 على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن المؤشر السعودي نجح في تكوين منحنى صعودي ناجح على خرائط اتجاهه للمدى القصير والمتوسط سيدعمه غالباً في تبني موجات الصعود المرتقبة على المدى المتوسط أو القصير صوب مستويات مقاومة جديدة صعوداً، وبناء عليه تستمر النظرة إيجابية لأداء المؤشر السعودي في التوقيت الحالي مالم يتجاوز منطقة الدعم الرئيسية هبوطاً عند 7781 على المدى القصير.

وقال العشري «بالنسبة لمؤشر قطر، الذي أنهى تداولاته الأسبوع الماضي على ارتفاع مستهدفاً مستوى المقاومة عند 10980 من جديد». مشيراً إلى أن نجاحه في تجاوز هذا المستوى من المقاومة غالباً سوف يدفعه إلى استهداف مستوى المقاومة الرئيسي عند 11269 على المدى المتوسط.