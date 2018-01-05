مقتل عشرات الحوثيين بغارات لـ «التحالف»

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل عشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات جوية للتحالف العربي استهدفت تعزيزات ومواقع للميليشيات في العديد من جبهات القتال في اليمن. وشنت مقاتلات التحالف ليل الأربعاء أكثر من عشر غارات على أهداف للميليشيات في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. وذكر سكان ومصادر عسكرية ميدانية أن غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي في مدن باجل وزبيد والجراحي وحيس بمحافظة الحديدة ثاني أهم موانئ البلاد.

وبحسب المصادر، فإن الغارات أصابت موقعين للميليشيات في مدينة باجل شرق مدينة الحديدة، واستهدفت تجمعاً للحوثيين في مدينة زبيد جنوب المحافظة، حيث طال القصف مواقع وتعزيزات للميليشيات في مدينتي الجراحي وحيس.

وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 11 قتيلاً وثمانية جرحى في غارة جوية بمدينة زبيد، فيما أكدت مصادر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الحديدة أن القتلى والجرحى عناصر مسلحة في جماعة الحوثي التي ترسل باستمرار تعزيزات إلى جنوب المحافظة في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش التي تقترب من انتزاع السيطرة على مدينة حيس بعدما حررت الشهر المنصرم مدينة الخوخة الساحلية.

وذكر بيان للجيش اليمني أن القوات الحكومية وبإسناد من مقاتلات التحالف استكملت تحرير قرية السعيدة وجسر عرفان ووادي ظمي جنوب حيس، مشيراً إلى وحدات أخرى من الجيش تواصل تمشيط مساحات واسعة من المزارع الواقعة بين الخوخة وحيس، تتمترس فيها عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن القيادي الحوثي إبراهيم محمد عبدالكريم أبوطالب قتل في مواجهات مع القوات الشرعية أثناء تمشيط مواقع المتمردين في المزارع القريبة من مدينة حيس.