160 مليون درهم صافي مشتريات الأجانب للأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

بلغ صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي 160.7 مليون درهم محصلة (شراء)، توزعت على 97.673 مليون درهم كمحصلة (شراء) في أبوظبي للأوراق المالية، و63.06 مليون درهم في سوق دبي المالي كمحصلة (شراء).

وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع (شراء) بنحو 79.787 مليون درهم، حيث كانت محصلة تعاملاتهم (شراء) في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 67.567 مليون درهم، ونحو 12.220 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأجانب غير العرب قاموا بشراء 85.4 مليون سهم بقيمة 275.2 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، في حين باعوا 105.3 مليون سهم بقيمة 198 مليون درهم، حيث بلغ صافي (شراء) المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي 77.1 مليون درهم، وبلغت حصتهم 21% من قيمة الأسهم المتداولة، في حين استحوذوا على نسبة 12.8% من كمية الأسهم المتداولة.

وبلغ صافي تعاملات المستثمرين الخليجيين (شراء) بنحو 17.2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 104.2 مليون دهم ومبيعات بقيمة 87 مليون درهم، فيما بلغ صافي تداولات المستثمرين المواطنين نحو 97.6 مليون درهم محصلة (بيع) من مشتريات بقيمة 604.1 مليون درهم ومبيعات من الأسهم بقيمة 701.8 مليون درهم.