الاستثمارات الخليجية في عقارات بريطانيا.. فـرص وتحديـات

محمد شمس الدين (أبوظبي)

لا شك أن قرار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي أكبر تكتل اقتصادي في العالم، والذي تعود نواته الأولى لمعاهدة باريس العام 1951، خلق حالة من الدهشة لدى المعنيين بالاقتصاد، بل والحسابات المتضاربة للعديد من حكومات دول العالم، وهذا ما يفرز توقعات يصعب التكهن بها حول سياقات واتجاهات وتداعيات هذا الخروج، وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية والخليجية على وجه الخصوص والتي تتركز في القطاع العقاري، فحتماً لكل طرف سواء شركات واستثمارات عابرة للقارات، أو حكومات دول أو حتى أفراد مستثمرين، حساباته من مصالح ومكاسب يسعى للذود عنها ومراكمتها، أو خسائر متوقعة، يسعى لتقليصها والحد من تفاقمها، نتاجاً لقرار الخروج الذي شكل سابقة في عقيدة الوحدة الأوروبية.

قد يكون الخروج صعباً، فالإجراءات العملية لم تبدأ بعد، فهو طلاق «فقط على الورق»، وعلينا أن ننتظر حتى الربع الأول من العام 2019 لاستكمال عملية الخروج كما حدد لها، أو حتى صياغة أطر تضمن الخروج السلس في ضوء العديد من الالتزامات والاتفاقيات التي تجمع بريطانيا بأكثر من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ولا شك أن ذلك خلق حالة من الضبابية على صعيد التوقعات والمسارات التي ستتبناها كل دولة لها تعاملات اقتصادية حتى وإن تباينت مع سادس أكبر اقتصاد عالمي.

مجلس التعاون

ومن المهم البحث عن تأثيرات ذلك الخروج على صعيد المصالح الاقتصادية، لدول مجلس التعاون الخليجي، كون تلك الدول «تحديداً»، ترتبط بعلاقات تاريخية ووطيدة مع بريطانيا، تتواكب معها وتؤازرها مصالح اقتصادية ضخمة مشتركة وجسور من الثقة المتنامية بين الجانبين، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً على التطابق في وجهات النظر المشتركة على كافة الصعد وتجاه العديد من القضايا الدولية، مع تبني كلا الجانبين لأيديولوجيا التحرر الاقتصادي والانفتاح وتبادل المصالح، مما يؤكد في نهاية المطاف حساسية الخروج البريطاني من مظلة الاتحاد الأوروبي، وتأثيراته إيجاباً أو سلباً على المكتسبات الاقتصادية لبلدان مجلس التعاون الخليجي. وما إذا كان الخروج البريطاني سيشكل أزمة لها انعكاساتها على بلدان المجلس؟ أم فرصة عبر اعادة تشكيل تحالفات دولية تقتنص فوائدها دول المجلس؟