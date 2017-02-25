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تراجع أسعار التذاكر يدعم حركة المسافرين

الطيران المدني: 2 إلى ٪3 النمو المتوقع في الحركة الجوية العام الجاري
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تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، أن تسجل الحركة الجوية، عبر مطارات الدولة، نمواً يتراوح بين 2 و3% خلال العام الحالي 2017، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتذبذب أسعار النفط، وسعر صرف الدولار الأميركي.

وأكد السويدي لـ «الاتحاد»، أنه على الرغم من تلك الأوضاع «إلا أننا لا نزال نحقق أداء إيجابياً، ومعدلات نمو في الحركة الجوية، وعدد الركاب، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى».

وفيما يتعلق بعدد الركاب، توقع السويدي أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 4 الى 7%، حيث تراجعت أسعار التذاكر، الأمر الذي يشجع المسافرين على السفر، وفي المقابل، تأثرت هوامش الربحية بالنسبة لشركات الطيران من جراء تراجع الأسعار.

وارتفعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة، بنسبة 8.2% خلال العام الماضي، لتصل إلى 124.35 مليون مسافر، مقارنة مع 114.88 مليون مسافر عام 2015، وفقاً لبيانات الهيئة.

وكانت الحركة الجوية في مطارات الدولة ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 2,94%، لتصل إلى 922,51 ألف حركة جوية، مقارنة مع 896.11 ألف حركة خلال عام 2015، بحسب بيانات مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني، بينما ارتفعت عام 2015 بنسبة 10,2%. ... المزيد
     
 

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