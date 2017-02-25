الطيران المدني: 2 إلى ٪3 النمو المتوقع في الحركة الجوية العام الجاري

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، أن تسجل الحركة الجوية، عبر مطارات الدولة، نمواً يتراوح بين 2 و3% خلال العام الحالي 2017، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتذبذب أسعار النفط، وسعر صرف الدولار الأميركي.

وأكد السويدي لـ «الاتحاد»، أنه على الرغم من تلك الأوضاع «إلا أننا لا نزال نحقق أداء إيجابياً، ومعدلات نمو في الحركة الجوية، وعدد الركاب، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى».

وفيما يتعلق بعدد الركاب، توقع السويدي أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 4 الى 7%، حيث تراجعت أسعار التذاكر، الأمر الذي يشجع المسافرين على السفر، وفي المقابل، تأثرت هوامش الربحية بالنسبة لشركات الطيران من جراء تراجع الأسعار.

وارتفعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة، بنسبة 8.2% خلال العام الماضي، لتصل إلى 124.35 مليون مسافر، مقارنة مع 114.88 مليون مسافر عام 2015، وفقاً لبيانات الهيئة.