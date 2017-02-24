دراسة: تكنولوجيات الأمن أصبحت قديمة وغير كافية لمعالجة تهديدات اليوم

دبي (الاتحاد)

كشفت دراسة أجرتها «سيتريكس» بالتعاون مع معهد بونيمون للدراسات حول البنية التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات أن أقل من النصف (40%) من المشاركين في دولة الإمارات العربية المتحدة أفادوا بأن شركاتهم تطبّق سياسات أمنية لضمان حصول الموظفين والأطراف الثالثة على أحقية النفاذ المناسبة إلى معلومات الشركة الحساسة. ومن النتائج التي أثارت قلق الطرفين أن ما يقرب من 79% من المشاركين من الشركات ذكروا بأن بعض حلولهم الأمنية القائمة قديمة وغير كفؤة.

ومن غير الممكن تصميم حل أمني موحّد يناسب جميع الشركات بمختلف احتياجاتها ​​من أجل مواجهة مشكلة التهديدات الأمنية التي تترصد بالشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة فلدى كل شركة التزامات وعقبات ومعوقات أمنية فريدة ومختلفة بطبيعتها. وعلى الصعيد العالمي، تم استثمار مليارات الدولارات في حلول أمن تكنولوجيا المعلومات وأصبحت زيادة ميزانيات الأمن السنوية أمراً أساسياً. في الواقع، أشار 99% من المشاركين في الإمارات أنهم سينفقون ما يزيد على مليون دولار في عام 2017، لكن مع ذلك، لا يزال العديد من الأنظمة القائمة والمستخدمين الحاليين عاجزين عن التعامل مع تهديدات اليوم.