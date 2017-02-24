افتتاح أول صالون تجميل للمحجبات في نيويورك

الاتحاد نت- مصطفى أوفى

افتتحت شابة أميركية من أصول مسلمة أول صالون تجميل خاص بالنساء المحجبات في نيويورك بل وربما في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة «نيويورك بوست» إن هدى قوهشي، التي ترتدي هي نفسها الحجاب، عانت من انعدام صالون مخصص للمحجبات لكون كل الصالونات في الولايات المتحدة مختلطة.

وأضافت خبيرة التجميل «كنت أواجه دائماً صعوبات في العثور على صالون يخدمني حتى لو تعلق الأمر بقصة شعر بسيطة».

وقالت قوهشي، المتزوجة والأم لثلاثة أطفال، إنها سمعت قصصاً فظيعة لا تنتهي عن نساء مسلمات تعرض بعضهن للطرد من بعض الصالونات.

وتتذكر هدى (37 عاماً) «ذات مرة، قررت الذهاب إلى صالون حلاقة. وعندما مر رجل، كان عليّ أن أضع حجابي فوق شعري المبلل وأركض إلى الغرفة الخلفية».