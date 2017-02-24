%140 زيادة سنوية في الهجمات الموزعة للحرمان من الخدمة

دبي (الاتحاد)
زادت الهجمات الموزعة للحرمان من الخدمة «DDoS» على الإنترنت بنسبة 140% سنوياً، وبسرعات تفوق 100 جيجابيت في الثانية، بحسب تقرير لشركة أكامي «Akamai» بعنوان «حالة الإنترنت - الأمن / الربع الرابع من 2016».
وقال كبير المستشارين الأمنيين ورئيس التحرير في تقرير حالة أمن الإنترنت، مارتن مككاي: «تسببت أجهزة إنترنت الأشياء غير المؤمّنة في زيادة هجمات DDoS بشكل كبير، كما تبين لما في هجمات ميريا (Miria) على شبكات الروبوت».
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ووفقاً للتقرير حافظت الولايات المتحدة على مركزها كالمصدر الأول لهجمات تطبيقات الويب، بزيادة 72% من الربع الثالث من عام 2016. وانخفض عدد هجمات تطبيقات الويب في الربع الرابع من 2016 بنسبة 19%، مقارنةً بالفترة نفسها عام 2015، ومع ذلك، كشف أحد الأبحاث الذي تناول حركة التجزئة في أسبوع عطلة عيد الشكر بالولايات المتحدة عن اتجاه تصاعدي على مستوى 4 قطاعات فرعية (الملابس والأحذية، وبوابات المستهلك، والإلكترونيات الاستهلاكية ووسائل الإعلام والترفيه)، تعرّضت جميعها إلى هجمات تطبيقات الويب بشكل ملحوظ.