%140 زيادة سنوية في الهجمات الموزعة للحرمان من الخدمة

دبي (الاتحاد)

زادت الهجمات الموزعة للحرمان من الخدمة «DDoS» على الإنترنت بنسبة 140% سنوياً، وبسرعات تفوق 100 جيجابيت في الثانية، بحسب تقرير لشركة أكامي «Akamai» بعنوان «حالة الإنترنت - الأمن /‏‏ الربع الرابع من 2016».

وقال كبير المستشارين الأمنيين ورئيس التحرير في تقرير حالة أمن الإنترنت، مارتن مككاي: «تسببت أجهزة إنترنت الأشياء غير المؤمّنة في زيادة هجمات DDoS بشكل كبير، كما تبين لما في هجمات ميريا (Miria) على شبكات الروبوت».

وذكر تقرير أكامي أن الهجمات الموزعة للحرمان من الخدمة بسرعات تفوق 100 جيجابيت في الثانية تزداد بنسبة 140% سنوياً. ويمكن إرجاع 7 من الهجمات الـ12 الكبرى التي اجتازت هذه السرعة إلى هجمات Mirai مباشرةً. وانبثق هجوم DDoS الأكبر في الربع الرابع من 2016، الذي بلغت سرعته القصوى 517 جيجابيت في الثانية، من Spike، وهي شبكة روبوتات غير مدرجة ضمن إنترنت الأشياء، وكانت موجودة منذ أكثر من عامين. وازداد عدد عناوين بروتوكولات الإنترنت «IP» التابعة لهجمات DDoS بشكل ملحوظ في الربع الراهن، على الرغم من تدني إجمالي الهجمات بشكل عام. وشكّلت الولايات المتحدة المصدر الأكبر لهذه العناوين، التي فاق عددها 180000 عنوان.

ووفقاً للتقرير حافظت الولايات المتحدة على مركزها كالمصدر الأول لهجمات تطبيقات الويب، بزيادة 72% من الربع الثالث من عام 2016. وانخفض عدد هجمات تطبيقات الويب في الربع الرابع من 2016 بنسبة 19%، مقارنةً بالفترة نفسها عام 2015، ومع ذلك، كشف أحد الأبحاث الذي تناول حركة التجزئة في أسبوع عطلة عيد الشكر بالولايات المتحدة عن اتجاه تصاعدي على مستوى 4 قطاعات فرعية (الملابس والأحذية، وبوابات المستهلك، والإلكترونيات الاستهلاكية ووسائل الإعلام والترفيه)، تعرّضت جميعها إلى هجمات تطبيقات الويب بشكل ملحوظ.