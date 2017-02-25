6.11 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات

دبي (الاتحاد)
تشير نتائج آخر التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصدد إنفاق 6.11 مليار دولار على منتجات وخدمات تقنية المعلومات خلال عام 2017.
وتتضمن هذه التوقعات معدلات الإنفاق على الخدمات الداخلية، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، ونظم مراكز البيانات، والتجهيزات، وخدمات الاتصالات. بينما تشمل الحكومات الهيئات الحكومية الاتحادية، والمحلية، والوطنية.
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في هذا السياق، قالت موتيوسي ساو، كبير محللي الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: «يتضمن قطاع البرمجيات حلول تخطيط موارد المؤسسات ERP، وإدارة سلسلة التوريد SCM، وإدارة علاقات العملاء CRM، وبرمجيات التطبيقات المؤسسية، وبرمجيات البنى التحتية، والبرمجيات الأساسية المتخصصة VSS. هذا، وسينمو معدل الإنفاق على قطاع البرمجيات بنسبة 9% لتصل إلى 1.3 مليار دولار خلال عام 2017، في حين سينمو معدل الإنفاق على التطبيقات بنسبة 12% خلال العام 2017، لتصل إلى 443 مليون دولار دولار».