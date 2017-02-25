6.11 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات

دبي (الاتحاد)

تشير نتائج آخر التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصدد إنفاق 6.11 مليار دولار على منتجات وخدمات تقنية المعلومات خلال عام 2017.

وتتضمن هذه التوقعات معدلات الإنفاق على الخدمات الداخلية، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، ونظم مراكز البيانات، والتجهيزات، وخدمات الاتصالات. بينما تشمل الحكومات الهيئات الحكومية الاتحادية، والمحلية، والوطنية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع خدمات الاتصالات، التي تشمل خدمات الاتصالات للخطوط الثابتة والمتنقلة، أكبر إجمالي لمعدل الإنفاق حتى العام 2020 ضمن القطاع الحكومي، حيث ستبلغ 4.7 مليار دولار خلال العام 2017، بينما من المتوقع أن يسجل قطاع خدمات شبكة الهواتف المحمولة أكبر معدل إنفاق لقطاع ثانوي بمبلغ 3.2 مليار دولار.

في هذا السياق، قالت موتيوسي ساو، كبير محللي الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: «يتضمن قطاع البرمجيات حلول تخطيط موارد المؤسسات ERP، وإدارة سلسلة التوريد SCM، وإدارة علاقات العملاء CRM، وبرمجيات التطبيقات المؤسسية، وبرمجيات البنى التحتية، والبرمجيات الأساسية المتخصصة VSS. هذا، وسينمو معدل الإنفاق على قطاع البرمجيات بنسبة 9% لتصل إلى 1.3 مليار دولار خلال عام 2017، في حين سينمو معدل الإنفاق على التطبيقات بنسبة 12% خلال العام 2017، لتصل إلى 443 مليون دولار دولار».