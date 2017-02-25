شركات صينية تنافس كبار منتجي الهواتف الذكية

ترجمة: حسونة الطيب

وسط العدد الكبير من المصانع التي تعج بها مدينة دونجوان جنوبي الصين، والتي تقوم بإنتاج جميع أنواع السلع الرخيصة، يبرز مصنع تقدر سعته الإنتاجية بنحو 50 مليون من الهواتف الذكية لشركة أوبو، المؤسسة التي أسستها بي بي كي إلكترونيكس، والتي تعمل مستقلة في الوقت الحالي. وبجانب خطوط التجميع، تكتظ أروقة المصنع بالعديد من المهندسين الذين يجرون نحو 130 عملية فحص لهذه الهواتف قبل طرحها للبيع في الأسواق.

ومع أن مثل هذا الحماس الكبير، متوقع في مصانع تقوم بإنتاج هواتف لشركة أبل، في مرافق فاخرة تديرها شركة فوكسكون التايوانية القريبة، إلا أنه يبدو غريباً في مؤسسة تنتج هواتف رخيصة للاستهلاك المحلي.

وبدأت أوبو وشقيقتها فيفو التابعة أيضاً لشركة بي بي كي، العمل في 2004 و2009 على التوالي، بصناعة هواتف محمولة رخيصة مثلها ومثل بقية المؤسسات الصينية الأخرى التي لا تعبأ بها شركة مثل أبل. وكانت شياومي، من ضمن الشركات التي بزغ نجمها بسرعة، حيث نجحت هواتفها في جذب عدد كبير من المشترين. أما هاتف آر9 الذي طرحته أوبو في يونيو 2016، بتكلفة 400 دولار، فقد تجاوزت مبيعاته أجهزة آي فون في السوق الصينية رغم أن سعر الآيفون يفوقه بنحو الضعف. وتشهد شركة فيفو التي تستهدف المستهلكين الشباب بأسعار منخفضة، انتعاشاً واضحاً أيضاً في السوق المحلية الصينية. وأثبتت العلامتان التجاريتان، نجاحاً كبيراً. وبينما كانتا تسعيان وراء الدخول في قائمة أكبر خمس شركات لصناعة الهواتف المحمولة في الصين، تتبوآن الآن موقعيهما ضمن أكبر خمس شركات في العالم. وهاتف ذكي من ضمن كل ثلاثة تم بيعها في الصين في العام الماضي، يحمل واحدة من علامتيهما التجاريتين، رغم أن حصتيهما مجتمعتين، لم تتجاوز سوى 3% فقط في 2012.

وربما يقود ذلك، لمراجعة أبل لموقفها. وفي 2013، توقع تيم كوك، المدير التنفيذي للشركة، بأن تشكل الصين سوقه الأكبر، إلا أن مبيعات آي فون تراجعت، حيث انخفضت حصتها خلال الربع الثالث من السنة الماضية إلى 7,1%، من واقع 11,4% قبل سنة.