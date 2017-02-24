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بأمر من محمد بن راشد.. تنظيف شوارع دبي أربع ساعات يومياً لشهر عقوبة المتورطين بواقعة «سيتي ووك»
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تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

دبي (وام)

بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سيؤدي مرتكبو مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسيارتهم في منطقة «سيتي ووك» بدبي قبل نحو أسبوع، وهم سائق السيارة، ومن كانوا معه داخل السيارة عقوبة بديلة تتمثل في إمضاء أربع ساعات يومياً في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر واحد، وذلك على سبيل الخدمة المجتمعية لتعويض ما تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم.

كان المستهترون المتورطون في الواقعة قد أقدموا على ارتكاب مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بمركبة رباعية الدفع في أحد التقاطعات في منطقة «سيتي ووك» بدبي، حيث قام السائق بالدوران بالمركبة عدة دورات بسرعة كبيرة فيما يعرف بـ « التفحيط» على الرغم من تواجد العديد من المركبات الأخرى وتواجد أسر ومشاة من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال، ضاربا عرض الحائط بالقوانين والأخلاقيات العامة للطريق ما شكل تهديدا مباشرا لسلامة المشاة في المنطقة، حيث بادرت شرطة دبي على الفور بتحديد هوية مرتكبي تلك المخالفة الجسيمة، ومن ثم توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

     
 

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