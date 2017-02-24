النظام والمعارضة وجهاً لوجه في «جنيف 4»

جنيف (وكالات)

انطلقت رسمياً مساء أمس مفاوضات «جنيف 4» بعد يوم ماراثوني طويل من الأجواء المتشنجة التي تسببت بتأخير 4 ساعات للجلسة العامة التي افتتحها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بمشاركة مفاوضي الحكومة السورية والمعارضة الذين جلسوا وجهاً لوجه تحت علم الأمم المتحدة لأول مرة خلال 3 سنوات، وبحضور ممثلين عن مجموعة دعم سوريا.

وأكد دي ميستورا مجددا أن لا حل عسكريا للأزمة السورية، وأعرب عن أمله في أن يكون مقر الأمم المتحدة في جنيف منطلقا لحل الأزمة، لكن مع إقراره في الوقت نفسه بأنه لا يتوقع حصول معجزات. داعيا أطراف النزاع إلى استغلال ما وصفه بـ»الفرصة التاريخية»، ولافتا إلى أن مجلس الأمن حض الجميع على المشاركة في المفاوضات بدون شروط مسبقة. وقال متوجها للمشاركين «أطلب منكم أن تعملوا معا..أعرف أنه لن يكون من السهل إنهاء هذا الصراع المروع وإرساء الأساس لبلد في سلام مع نفسه وموحد وذي سيادة».

وقال دي ميستورا إن وقف إطلاق النار هش ولكنه قائم، وأن الأمم المتحدة منحت الدعم لتركيز وقف النار على مستوى سوريا. وأضاف «إن الأمم المتحدة بحاجة إلى دعم المشاركين للتوصل للحل». لافتا إلى تحقق تقدم في الساعات الأخيرة لتشكيل وفد شامل للمعارضة، لكن هناك حاجة لمزيد من العمل، وأنه يتطلع إلى المناقشات في الأيام المقبلة. وأضاف إن الشعب السوري يريد طريقا جديدا للخروج من هذا «الكابوس» ومستقبلا يحقق تطلعاته المشروعة، وحذر من أن المزيد من الموت والإرهاب واللاجئين والمعاناة هي نتيجة أي فشل لـ»جنيف 4». وبعد كلمته صافح دي ميستورا ممثلي الجانبين كليهما وغادروا القاعة لمزيد من المحادثات من دون معرفة ما إذا كان الجانبان سيلتقيان لإجراء محادثات مباشرة.

وكانت مصادر قد قالت إن وفد المعارضة الأساسي الذي يضم الهيئة العليا للمفاوضات قرر المشاركة بعد تلقي ضمانات من دي ميستورا كادت تهدد بتعليق حضوره إثر خلافات حول تشكيلة الوفد، ودور وفود معارضة أخرى بينها ما يعرف بـ»منصة القاهرة» و»منصة موسكو» في المفاوضات.