في «يوم الرئيس».. مشاعر قلق وفرحة تساور «الأميركيين الجدد»

جيرسي سيتي (أ ف ب)

تنفس آلاف المواطنين الصعداء بعد حصولهم على الجنسية الأميركية أمس الأول، وسط انتقاد معظمهم لتحرك الإدارة الأميركية الجديدة المناهض للهجرة. وحصل 25 ألف شخص منذ 14 فبراير على وثيقة الجنسية الثمينة في الأسبوع الذي يسمى «يوم الرئيس» المؤاتي لمواكب أداء قسم المواطنة.

ومن سبعة مواطنين، تم سؤالهم أثناء مواكب منح الجنسية الـ 162 التي نظمت في مختلف أنحاء البلاد، أبدى خمسة تحفظهم على سياسة الهجرة الأميركية الجديدة.

وفي حال طبقت هذه السياسة حرفياً ستطرد الغالبية الكبرى من 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة.

وتقول «ستيفاني بيريز»، البالغة من العمر 25 عاماً، التي قدمت مع أسرتها من كولومبيا قبل أكثر من 20 عاماً، «إن الأمر مخيف». وهي مجازة في علم النفس، وتعد لشهادة الماجستير.