غموض الترجيحات يكتنف الانتخابات الرئاسية في فرنسا

باريس (أ ف ب)
قبل شهرين من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تشهد الساحة السياسية إعادة خلط للأوراق، مع قيام تحالف بين المرشح الشاب «إيمانويل ماكرون» والسياسي المخضرم الوسطي «فرنسوا بايرو»، ليزيد من غموض الترجيحات في ظل تصاعد اليمين المتطرف. وعكست آخر استطلاعات للرأي تردد الناخبين، إذ أشارت إلى اشتداد المنافسة بين «ماكرون»، البالغ من العمر 39 عاماً، ومرشح اليمين «فرنسوا فيون»، ليواجه الفائز من بينهما في الدورة الثانية مرشحة اليمين المتطرف «مارين لوبن»، التي تسجل تزايداً بطيئاً، وإن كان ثابتاً في شعبيتها، على مر الأسابيع.
ومن غير المتوقع أن يتخطى اليسار المنقسم بين المرشح الاشتراكي «بونوا آمون» وزعيم اليسار الراديكالي «جان لوك ميلانشون» عتبة الدورة الأولى من الانتخابات في 23 أبريل.
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وذكرت صحيفة «لوموند» أن في الدورة الأولى «ثمة خمسة مرشحين، يحظى كل منهم بأكثر من 10 في المئة من نوايا التصويت، وهو أمر لم نشهده من قبل».
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