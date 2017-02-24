في غرب الموصل.. معارك شرسة تنتظر القوات العراقية

الموصل (وكالات)

بعد أربعة أشهر على بدء حملة استعادة الموصل من تنظيم «داعش» الإرهابي، تمكنت القوات العراقية من السيطرة على الجزء الشرقي من المدينة، بيد أن معارك شرسة تنتظر هذه القوات في رحلة استعادة الجزء الغربي، التي بدأت قبل أيام.

ويؤكد خبراء عسكريون أن هذه المعركة تحديداً ستواجه على الأرجح تحديات أكبر من عملية تحرير شرقي الموصل في ظل ضيق طرقات الأحياء السكنية في غرب المدينة، وكثافة مبانيها وتواجد أعداد أكبر من المدنيين على نحو يقف حائلاً أمام دخول الدبابات والمدرعات الثقيلة، ومعها قد يتعذر تفادى نشوب حرب شوارع.

وتشير التقديرات إلى أن زهاء ألفي مسلح تابع للتنظيم الإرهابي يرابطون في غرب الموصل، إلى جانب 75 ألف مدني.

ويتفق «وو سي كه»، المبعوث الصيني الخاص السابق للشرق الأوسط مع هذه الرؤية، قائلاً: «إن اختباء مسلحي (داعش) بين المدنيين داخل المدينة واستخدامهم في بعض الأحيان للسكان الأبرياء كدروع بشرية قد يعرقل تحركات القوات الحكومية غربي الموصل ويزيد من صعوبة استعادتها لهذا الجانب ويؤخر حسم المعركة لبعض الوقت». وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات للوصول بالخسائر البشرية إلى الحد الأدنى.