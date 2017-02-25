ألمانيا تعتقل سلفياً خطط لاعتداء إرهابي

برلين (وكالات)

أعلن ممثلو ادعاء ألمان أمس، اعتقال ألماني (26 عاماً) يشتبه في إعداده لعمل تخريبي عنيف. وأضاف ممثلو الادعاء أن الرجل الذي يعتقد أنه عضو في جماعة سلفية يشتبه في أنه كان يعتزم القتل وكان يحوز مواد كيماوية يمكن استخدامها في صنع متفجرات لقتل أفراد شرطة أو جنود. وألقت الشرطة الألمانية القبض على المتشدد في ولاية سكسونيا السفلى.

وأوضح الادعاء العام في مدينة تسيله الألمانية ومقر الشرطة في مدينة جوتنجن في الولاية أمس إن هذا الشاب يواجه تهمة الإعداد لعمل عدواني خطير يهدد البلاد بشدة. يشار إلى العثور على مادة بيروكسيد الأسيتون ومكونات إلكترونية مخصصة لصناعة عبوة ناسفة عند تفتيش شقة المشبوه.