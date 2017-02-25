الصين تنفي تسيير دوريات في أفغانستان

بكين (رويترز)

رفضت وزار الدفاع الصينية أمس تقارير عن قيام مركبات عسكرية صينية بدوريات داخل أفغانستان قائلة: إن البلدين يقومان فقط بعمليات لمكافحة الإرهاب على حدودهما المشتركة. وذكر مركز أبحاث آسيا الوسطى والقوقاز في تقرير هذا الشهر على موقعه الإلكتروني أن القوات الصينية موجودة على الأراضي الأفغانية لإجراء دوريات مشتركة مع نظيرتها الأفغانية.

وجاء ذلك في أعقاب تقرير مماثل لمؤسسة إعلامية هندية في نوفمبر. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: إن إدارات الأمن العام الصينية تتعاون في مجال مكافحة الإرهاب على طول الحدود الصينية الأفغانية. وأضاف: «هذه أجهزة لإنفاذ القانون من الصين وأفغانستان ووفقا لاتفاقية ثنائية بشأن تعزيز إنفاذ القانون عند الحدود فإنها تقوم بمكافحة الجريمة عبر الحدود».

ويساور الصين منذ فترة طويلة القلق من أن عدم الاستقرار في أفغانستان قد يمتد إلى إقليم شينجيانج المعرض للعنف في أقصى غرب الصين والذي تقطنه قومية الاويجور المسلمة حيث قتل المئات في السنوات الأخيرة.