انفجار يدمي لاهور والجيش يتأهب في مواجهة الإرهاب

لاهور، باكستان(أ ف ب)
أسفر اعتداء جديد أمس عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في منطقة تسوق فخمة في مدينة لاهور، العاصمة الثقافية لباكستان، ما أجج المخاوف من موجة جديدة من الاعتداءات بعد أسبوعين داميين. وهو عاشر اعتداء أو هجوم عنيف في باكستان خلال 11 يوما وأسفرت عن مقتل 136 شخصا على الأقل في هذه الفترة.
ووقع الانفجار في حي راق معروف بمتاجره ومقاهيه الفخمة ويضم هيئة الإسكان العسكري التابعة للجيش. ودمر التفجير مبنى تجاريا فيه أعمال صيانة وحطم زجاج سيارات متوقفة قربه.
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وقال امتياز علي (34 عاما) وهو حلاق يعمل في المبنى المقابل لموقع التفجير: «عندما خرجت من المحل لم أر سوى الدخان والغبار. بعدها، رأيت العديد من الجثث والدراجات المقلوبة والسيارات المحطمة. كاد أن يغمى عليّ».
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