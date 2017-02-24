عاشر اعتداء في 11 يوماً انفجار يدمي لاهور والجيش يتأهب في مواجهة الإرهاب



تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017 لاهور، باكستان(أ ف ب) أسفر اعتداء جديد أمس عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في منطقة تسوق فخمة في مدينة لاهور، العاصمة الثقافية لباكستان، ما أجج المخاوف من موجة جديدة من الاعتداءات بعد أسبوعين داميين. وهو عاشر اعتداء أو هجوم عنيف في باكستان خلال 11 يوما وأسفرت عن مقتل 136 شخصا على الأقل في هذه الفترة. ووقع الانفجار في حي راق معروف بمتاجره ومقاهيه الفخمة ويضم هيئة الإسكان العسكري التابعة للجيش. ودمر التفجير مبنى تجاريا فيه أعمال صيانة وحطم زجاج سيارات متوقفة قربه. وأشارت آخر حصيلة الى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 28 آخرين، حسب وزيرة الصحة المحلية خواجه سلمان رفيق. وقال امتياز علي (34 عاما) وهو حلاق يعمل في المبنى المقابل لموقع التفجير: «عندما خرجت من المحل لم أر سوى الدخان والغبار. بعدها، رأيت العديد من الجثث والدراجات المقلوبة والسيارات المحطمة. كاد أن يغمى عليّ». وأضاف: إن التفجير وقع في «ساعة ازدحام. هناك أطفال يتسولون هنا، والكثير من الحركة»، وأعرب عن أسفه لأن «الشرطة لا تقوم بواجبها بشكل جيد في تفتيش الناس والدراجات النارية». ... المزيد