مسؤول مساعدات سابق يتولى رئاسة الوزراء في الصومال

مقديشو (أ ف ب)

عين الرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله محمد غداة تنصيبه، حسن علي خيري مسؤول المساعدات السابق، والمسؤول في شركة نفطية، رئيسا للوزراء. وأعلن رئيس الصومال المعروف أكثر بكنية «فارماجو»، تعيين خيري في تغريدة. وقال رئيس الوزراء بعد تعيينه إنه سيعمل «بكد مع الرئيس لتشكيل حكومة تمثل الناس». وعلى غرار الرئيس الذي يحمل الجنسية الأميركية، يعد خيري قادم جديد إلى المشهد السياسي في البلاد، هو أيضاً آت من المهجر ويحمل الجنسيتين الصومالية والنرويجية.

وكان خيري (49 عاماً) منذ عامين ونصف، مدير قسم أفريقيا في شركة النفط البريطانية المثيرة للجدل «صوما اويل اند غاز». وقبل ذلك شغل بين 2011 و2014 منصب المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين وهي منظمة غير حكومية .