خادم الحرمين والرئيس الصومالي يستعرضان التعاون والمستجدات

الرياض (واس)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة في الرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصومالي الجديد محمد عبدالله محمد، تناولت مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

ووصل الرئيس الصومالي المعروف بلقب «فرماجو» إلى الرياض في وقت سابق أمس في زيارة للمملكة حيث استقبله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

ويرافق الرئيس الصومالي وزير الشؤون الخارجية وتشجيع الاستثمار عبدالسلام هدلية عمر، ومستشار الرئيس فهد ياسين طاهر، ومستشار الرئيس ثابت عبدي محمد، ومعالي مستشار الرئيس عبدالرزاق أحمد، وسفير الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي.