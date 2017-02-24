القوات العراقية تنتزع مطار الموصل وتتحرك غرباً

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

تمكنت القوات العراقية المشتركة أمس، من السيطرة على كامل مطار الموصل الواقع جنوب الموصل في محافظة نينوى، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي العراقي، في خطوة مهمة لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من المدينة التي سيطر عليها داعش العام 2014 ، في حين قتل أحد قادة مليشيات «الحشد الشعبي» في معارك غرب قضاء تلعفر الواقع غرب الموصل، بينما أصيب جندي أميركي في إطلاق نار استهدف تجمعاً للقوات الأميركية حول المدينة.

وقال التلفزيون العراقي في بيان ظهر أمس، إن قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية حررت مطار الموصل جنوب غرب المدينة بشكل كامل.

وقالت القوات العراقية إنها سيطرت على كامل المطار ومعسكر الغزلاني وحيي المأمون وتل الرمان بالجانب الغربي من المدينة، بينما اقتصرت مقاومة تنظيم «داعش» على عدة هجمات بسيارات ملغمة.

وأكدت قوات الرد السريع أن القوات الأمنية تفتش صالة المطار، بعد قتلها العشرات من تنظيم «داعش» وتفجيرها 4 سيارات مفخخة، موضحة أن التنظيم الإرهابي شن هجمات «انتحارية» بسيارات ملغمة أحبطتها القوات العراقية قبل بلوغ أهدافها.