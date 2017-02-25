الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: قوات التحالف تتعامل وفقاً للقانون الدولي الإنساني

الرياض (وكالات)

أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أمس، أن قوات التحالف العربي تتعامل مع الأهداف العسكرية في اليمن وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني. وقال المتحدث باسم الفريق منصور المنصور في مؤتمر صحفي في الرياض: «إن الفريق اتضح له سلامة الإجراءات التي اتخذها التحالف العربي بقصف مستودع للأسلحة بعيداً عن سجن عبس في محافظة حجة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء». وأضاف أنه تم كذلك تدمير مخزن للأسلحة يبعد 17 كيلومتراً عن المستشفى الألماني في مدينة حرض بمحافظة حجة بصفته «هدفاً عسكرياً مشروعاً، وفقاً لإجراءات سليمة». ونفى المنصور قصف قوات التحالف مخيم المزرق للنازحين في جبل حيدان، مؤكداً أن قوات التحالف لم يكن لديها أي نشاط في هذا الموقع في يوم القصف. وفيما يتعلق بإصابة نساء وأطفال في قصف في منطقة أرحب بمحافظة صنعاء، قال المنصور: «إن فريق التقييم يجري تحقيقاً حول الحادث، وسيعلن النتائج عقب انتهاء التحقيق».

وحول تضرر عدد من المباني في قصف في شارع رئيس بمحافظة صعدة في مايو 2015، أوضح المنصور أن «الاستهداف كان موجهاً لمستودع أسلحة تابع لمليشيا الحوثي، غير أنه نتيجة لخطأ تقني في الطائرة سقطت القنبلة على بعد 60 متراً عن الهدف» مؤكداً أن «قوات التحالف تتحمل المسؤولية، وسيتم تعويض أصحاب المباني المتضررة».

وأشار المنصور إلى أن فرق التحقيق في الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن «منفتحة على جميع المنظمات الدولية لشرح الأحداث، وتعمل على رصد جميع الحوادث التي تقع، ويتم تداولها في وسائل الإعلام العالمية، ومن ثم مباشرة التحقيق بشأنها».