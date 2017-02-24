هادي يطالب أجهزة الأمن بالقضاء على الإرهاب في لحج وأبين

عدن (وكالات)

طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من الأجهزة الأمنية إعداد «خطة مدروسة ومحكمة للقضاء على البؤر الإرهابية» في محافظتي لحج وأبين. وقال لدى ترؤسه أمس في عدن اجتماعاً استثنائياً لقيادات الأجهزة الأمنية المختلفة بمحافظات عدن ولحج وأبين، إن «أمن عدن يتأثر سلباً وإيجاباً بحال الأمن واستقراره في محافظتي لحج وأبين، والذي يتطلب خطة مدروسة ومحكمة للقضاء على البؤر الإرهابية، وتطهير الوطن من شرورها باعتبارها أداة من أدوات الانقلاب الذي يتبادل معها الأدوار في زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة». وشدد على «ضرورة توحيد الطاقات والجهود، وتوحيد مصدر العمليات والسيطرة والقرار منعاً للازدواجية والإرباك وخلق الثغرات التي تنعكس سلباً على أداء سير العمل الأمني واستتباب الأمن بصورة عامة».

وأكد هادي على أهمية العمل المؤسسي والممنهج لتجاوز التحديات الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده المواطن والمجتمع، لافتا في هذا الصدد إلى التنسيق والتكامل مع دول التحالف العربي في إنشاء غرفة عمليات مشتركة يشارك فيها الجميع بموجب التخصص والتسلسل القيادي ومرجعيتها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.