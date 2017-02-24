«الشرعية» تقترب من «معسكر خالد» غرب تعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

اشتعلت جبهات القتال في اليمن مع اقتراب قوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي من محافظة الحديدة، في حين فجر عناصر من «القاعدة» مقراً للشرطة في مديرية الروضة في محافظة شبوة، بينما ضُبطت كميات من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة في مدينتي المكلا وأبين.

وسيطرت قوات الشرعية أمس على مواقع دفاعية تابعة لمعسكر خالد القريب من جبل النار الذي يعد أحد أهم القواعد العسكرية للانقلابيين في محافظة تعز. ونفذ طيران التحالف أكثر من 20 غارة على مواقع الميليشيات في معسكر خالد ومحيطه المطل على مفرق المخا، وهو طريق استراتيجي يربط بين محافظتي تعز والحديدة، ويعد معبراً حيوياً لبلدات وسط وغرب تعز.

وقالت مصادر عسكرية إن ما لا يقل عن 8 غارات دمرت أهدافاً داخل المعسكر بينما أصابت غارات أخرى أهدافاً عسكرية في محيطه منها ضربة جوية، دمرت دبابة على الطريق بين المخا وبلدة موزع المجاورة.

وأشارت إلى أن القصف الجوي دمر العديد من المركبات والمدرعات التابعة للميليشيات كانت مخبأة تحت الأشجار في جبل النار شبه المحرر.