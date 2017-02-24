انخفاض الحرارة وفرصة لهطول أمطار اليوم وحتى «الأحد»

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت الدولة أمس، تشكل الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الأولى على طريق أبوظبي دبي، وسويحان والمنهاد، ما أدى لانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

وسجلت محطات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أقل درجة حرارة أمس في جبل جيس، بواقع 10 درجات مئوية، وكان الطقس غائما أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، نشطة أحيانا فوق البحر، وازدادت الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل، والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية، فيما كان البحر متوسط الموج مضطرباً أحيانا في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأن هناك فرصة لهطول الأمطار على الجزر والمناطق الساحلية، ابتداء من اليوم وحتى الأحد المقبل، مع انخفاض تدريجي في الحرارة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم وحتى الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على السواحل، وبعض المناطق الشمالية والشرقية على فترات مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

ويكون البحر منذ اليوم وحتى الأحد المقبل متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي ومتوسطاً في بحر عمان، وقد يضطرب أحياناً مع السحب.