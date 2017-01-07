مليون و36 ألف طالب بالدولة يفتتحون الفصل الدراسي الثاني غداً

دينا جوني (دبي)

يستأنف يوم غدٍ مليون و36 ألفاً و996 طالباً وطالبة الفصل الثاني من العام الدراسي 2016-2017، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة على مستوى الدولة، أو المدارس التي تطبق المناهج الأجنبية في عدد من الإمارات.

وبحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم، يبلغ عدد طلبة التعليم الحكومي في أبوظبي 130 ألفاً و324 طالباً، أما التعليم الخاص فيصل إلى 237 ألفاً و290 طالباً. وفي دبي يبلغ عدد الطلبة في التعليم الحكومي 29 ألفاً و400 طالب، أما الخاص فيبلغ 259 ألفاً و595 طالباً. وفي الشارقة والمنطقة الشرقية يصل عدد طلبة التعليم الحكومي إلى 40 ألفاً و770 طالباً، فيما يبلغ العدد في الخاص 172 ألفاً و309 طلاب.

أما في عجمان، فيبلغ عدد الطلبة في التعليم الحكومي 15 ألفاً و641 طالباً، وفي التعليم الخاص 46 ألفاً و113 طالباً. ويصل عدد الطلبة في التعليم العام في أم القيوين إلى 5441 طالباً، والتعليم الخاص 4846 طالباً. وفي الفجيرة يبلغ عدد طلبة التعليم الحكومي 22 ألفاً و450 طالباً، والخاص 14 ألفاً و369 طالباً، ويصل عدد طلبة الحكومي في رأس الخيمة 33 ألفاً و294 طالباً، وفي التعليم الخاص 25 ألفاً و154 طالباً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم جاهزية إدارات المناطق التعليمية والمدارس التي تخضع لإشرافها، لاستقبال الطلبة يوم غد، لاسيما بعد تأمين احتياجاتها، مؤكدة جاهزية المدارس، وإعداد خطة للوقوف على حالتها ومدى استعداداتها لاستقبال المعلمين والطلبة، بالإضافة الى رصد احتياجاتهم، والتعرف على أي معوقات محتملة، ومن ثم وضع الحلول اللازمة.

من جانبه رفع الميدان التربوي درجة الاستعداد لاستقبال الطلبة يوم غد، حيث أعرب عدد من مديري المدارس جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدين أن الإجازة تلعب دورا في ذلك، لافتين الى أن الطلبة قد استعادوا نشاطهم وحيويتهم، ولا شك أنهم على استعداد لمباشرة الدراسة، وأصبحت لديهم القدرة على ترتيب أوضاعهم وتنظيم أوقاتهم والتجاوب مع العملية التعليمية وفق المستوى المنشود.

بدء الفصل الثاني بأبوظبي غداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

يعود غداً الطلاب إلى مقاعد الدراسة، حيث تستقبل مدارس أبوظبي 375 ألف طالب وطالبة، منهم 130 ألفاً في المدارس الحكومية، و245 ألفاً في المدارس الخاصة لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدارسي الجديد 2016/‏‏ 2017، إضافة إلى 4700 دارس في تعليم الكبار و3300 في التعليم المنزلي، فيما أنهى نحو 34 ألف معلم ومعلمة من الهيئتين الإدارية والتدريسية خلال الأسبوع الماضي استعداداتهم التحضيرية لاستقبال الطلبة. وأكد مجلس أبوظبي للتعليم جاهزية مدارس الإمارة لبدء العام الدراسي الجديد، من جميع النواحي المرتبطة بصيانة المدارس والمواصلات المدرسية. وأشار إلى أن اليوم الدراسي الأول سيشهد توزيع جميع الكتب الدراسية على الطلبة الذين سيدرسون مادة التربية الأخلاقية. وتم عقد ورش عمل الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، تلقى المعلمون ورؤساء الهيئات التدريسية دورات تدريبية متخصصة في المناهج الدراسية، والتي من شأنها مساعدتهم على تقديم استراتيجيات فعالة للوسائل والأساليب التربوية وتقنيات التقييم وتخطيط الدروس التي تتمحور حول الطالب. ووجه مجلس أبوظبي للتعليم دعوته لأولياء الأمور لتهيئة أبنائهم الطلبة لاستقبال العام الدراسي والتركيز على أهمية الالتزام بالدوام المدرسي وأهمية التعليم وما سيكتسبه الطالب من مهارات لخدمة وطنه.