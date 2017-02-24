19 مليار درهم قيمة صفقات «آيدكس ونافدكس 2017»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

ارتفعت قيمة صفقات الدورة الثالثة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2017» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2017» بنسبة 4.6 % لتصل إلى 19.2 مليار درهم بنهاية فعاليات المعرض أمس ، مقابل 18.3 مليار درهم إجمالي صفقات دورة المعرض لعام 2015، بحسب البيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للمعرض خلال مؤتمر صحفي أمس.

وبلغ عدد الصفقات التي تم توقيعها خلال الدورة الحالية للمعرض والتي اختتمت فعالياتها بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 90 صفقة لمصلحة القوات المسلحة الإماراتية، توزعت بين 57 صفقة للشركات الوطنية و33 صفقة للشركات الأجنبية.

وشهدت الدورة الحالية من معرض ومؤتمر أيدكس ونافدكس 2017 اللذين أقيما تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة ( حفظه الله) ونظمتهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع القوات المسلحة ، ومشاركة أكثر من 1235 عارضاً من 57 دولة، وحضور ما يزيد على 105 آلاف زائر، مما جعلها الدورة الأكبر والأنجح منذ انطلاقتها الأولى في عام 1993.

كما شهد الحدث الأضخم على مدى تاريخه حضوراً جماهيرياً كثيفاً للفعاليات والعروض الحية المصاحبة له، إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 1000 إعلامي محلي ودولي.